Чернигов полностью остался без электричества после атаки РФ, остановился электротранспорт

Ночью 7 ноября Чернигов подвергся обстрелу со стороны российских террористов. В результате город полностью остался без электричества. Из-за этого пришлось приостановить работу общественного транспорта.



По сообщению пресс-службы горсовета, по состоянию на 7 ноября в 7:21 Чернигов был полностью обесточен.

В 7:25 городской совет сообщил, что из-за отсутствия электроснабжения движение электрического общественного транспорта в городе приостановлено. Информации о сроках возобновления его работы пока нет.

Накануне АО «Черниговоблэнерго» сообщало о повреждении важного энергетического объекта в Черниговском районе в результате вражеской атаки. Энергетики отметили, что начнут аварийно-восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью. Компания также предупреждала о сложном состоянии энергетической системы и возможных проблемах с качеством напряжения после возобновления подачи электроэнергии.

Российские удары по энергетической инфраструктуре привели к новым отключениям электроэнергии и в других регионах. По информации Министерства энергетики, 6 ноября без электроснабжения остались часть потребителей в семи областях: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской. Наиболее сложной тогда была ситуация в столичном регионе.

Напомним, что 28 октября в результате аварии на объекте энергетической инфраструктуры без света остались около 210 тысяч абонентов в трех районах Черниговской области.

В ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице снова были слышны взрывы.



