На Київщині через атаку дронів поранена жінка, пошкоджені будинки й авто

Унаслідок російської атаки безпілотників на Київщині постраждала жінка. Її госпіталізували з уламковими пораненнями руки та живота. Також у Вишгородському районі через падіння уламків дрона сталася пожежа, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та п’ять автомобілів.

Російські безпілотники атакували Київську область. В Обухівському районі поранення дістала жінка. У неї — уламкові поранення правої кисті та живота. Постраждалу госпіталізували, зараз вона проходить обстеження. Медики надають їй необхідну допомогу.

Ще один наслідок атаки зафіксували у Вишгородському районі. Там уламки російського безпілотника впали на територію приватного домоволодіння та спричинили пожежу. Її вдалося ліквідувати. Через атаку пошкоджені два приватні житлові будинки, дві господарські будівлі та літня кухня. Також постраждали паркан і п’ять легкових автомобілів.

Інших подробиць щодо наслідків атаки та стану госпіталізованої жінки очільник ОВА не повідомив. Про це в неділю повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Києві вдень пролунали вибухи на тлі атаки російських військ реактивними безпілотниками. Повітряні сили попередили про рух швидкісних дронів у напрямку столиці.

Читай нас у