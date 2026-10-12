Российская армия несколько раз нанесла удары по северу Житомирской области. Под ударами оказались объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе. После атак возникли пожары, но информации о пострадавших не поступало.

Российские войска начали атаковать север Житомирской области еще вечером. По его словам, под ударом оказались объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе. «Враг с вечера неоднократно обстреливал север Житомирской области. Под ударом оказались объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе», — написал Бунечко в Facebook.

В результате атак возникли пожары. Спасатели оперативно потушили огонь. Однако из-за угрозы повторных обстрелов им приходилось отходить в безопасные места, а затем возвращаться к работе. По данным областных властей, сообщений о погибших или раненых не поступало.

В Коростене загорелись остатки топлива

Мэр Коростеня Владимир Москаленко сообщил о возгорании на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры. По его словам, во время воздушной тревоги туда попал вражеский беспилотник. После удара загорелись остатки топлива на территории объекта.

В Овруцкой общине зафиксированы значительные повреждения

Российские войска также два дня подряд наносили многочисленные удары по территории Овруцкой общины. Об этом сообщили в Овруцком городском совете. В результате атак значительные повреждения получили частные дома и важные для общины объекты. Других подробностей в сообщении горсовета не привели.

Российские атаки на севере Житомирской области продолжались с вечера. Спасатели работали на местах пожаров, несмотря на угрозу повторных ударов. По имеющейся информации, пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек, а взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.

Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Её состояние стабильное. Также повреждено складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

Ранее РФ нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

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