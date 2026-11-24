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Російські війська протягом минулої доби та в нічний час 24 листопада атакували цивільні об'єкти й енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Зокрема, у Коростені під удар потрапило відділення «Нової пошти», де після атаки спалахнула масштабна пожежа.

"У Коростені під ворожим ударом опинилося відділення "Нової пошти" та складські приміщення розташованих поруч комерційних підприємств. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа", – написав він у телеграмі.

Крім того, за словами Бунечка, у Житомирі під ударами опинилися два підприємства. Пошкоджено ремонтний цех, адміністративну будівлю та 36 цивільних автомобілів, а також покрівлі й вікна двох житлових будинків і двох навчальних закладів. У Житомирському районі атакували об'єкт енергетичної інфраструктури.

Загиблих і травмованих немає, у шістьох людей зафіксували гостру реакцію на стрес.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

У жовтні російська армія кілька разів атакувала північ Житомирської області. Під ударами опинилися об’єкти залізничної та енергетичної інфраструктури в Коростенському районі.

3 квітня Коростень на Житомирщині зазнав ракетно-дронової атаки російських військ. Унаслідок обстрілу загинула жінка, ще семеро людей отримали поранення.

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