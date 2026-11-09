俄罗斯袭击了赫梅利尼茨基和波尔塔瓦州，造成破坏

11月9日凌晨，俄军再次出动无人机袭击了赫梅利尼茨基州和波尔塔瓦州。袭击导致多处起火，民居和经济建筑受损。据初步消息，没有人员伤亡。

据波尔塔瓦州军事行政长官维塔利·迪亚基夫尼奇称，一架俄罗斯无人机袭击了克雷门丘格区格洛宾社区的一处私人住宅。

“在克雷门丘格区格洛宾社区，敌方无人机击中了一处私人住宅区。一栋农用建筑起火，”通报中写道。

此次袭击中无人受伤。火灾发生在附属建筑内。

由于俄罗斯无人机对赫梅利尼茨基的袭击，民居遭到破坏。多处私人住宅发生火灾。

赫梅利尼茨基州行政管理局局长谢尔盖·图林通报了这一情况。

“由于俄罗斯无人机对州首府的袭击，住宅区遭到破坏。私人住宅发生火灾，”他指出。

救援人员及其他相关部门正在现场开展工作。目前，对敌方袭击造成的后果的善后处理工作仍在进行中。

截至发稿时，尚未收到关于赫梅利尼茨基市人员伤亡的消息。

11月9日夜间，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员共救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已全部扑灭。

自傍晚以来，俄军已近20次出动无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州。五个地区遭到敌方炮火袭击，已确认企业、基础设施、维修站及车辆受损。

此外，俄军还袭击了敖德萨州的能源基础设施。

俄军对敖德萨的袭击导致一栋居民楼受损。此次袭击发生在11月7日（周六）白天。

需要指出的是，在11月7日凌晨，俄罗斯恐怖主义部队对文尼察州的能源设施发动了袭击。袭击造成一人受伤，该伤者因伤势严重已被送往医院救治。

自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23和S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。

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