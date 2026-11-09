Rosja zaatakowała Chmielnicki i obwód poltawski; odnotowano zniszczenia

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały obwody chmielnicki i poltawski za pomocą dronów. W wyniku ataków wybuchły pożary, uszkodzono budynki mieszkalne i gospodarcze. Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

Jak poinformował szef obwodowej administracji wojskowej w Połtawie Witalij Dyakivnych, rosyjski dron zaatakował prywatną posesję w gminie Hlobyn w rejonie Kremenczuka.

„W gminie Hlobyn w rejonie Kremenczuka wrogi bezzałogowy statek powietrzny uderzył w teren prywatnej posesji. Wybuchł pożar budynku gospodarczego” – czytamy w komunikacie.

W wyniku ataku nikt nie ucierpiał. Pożar wybuchł w budynku gospodarczym.

W wyniku rosyjskiego ataku dronem na Chmielnicki uszkodzono zabudowę mieszkaniową. W prywatnych domach wybuchły pożary.

Poinformował o tym szef Chmielnickiej Obwodowej Administracji Państwowej Siergiej Tyurin.

„W wyniku ataku rosyjskiego drona na stolicę obwodu uszkodzono zabudowę mieszkaniową. W prywatnych domach mieszkalnych wybuchły pożary” – zaznaczył.

Na miejscu działają służby ratownicze i inne niezbędne służby. Trwa likwidacja skutków wrogiego ataku.

W momencie publikacji tej informacji nie napłynęły dane dotyczące ofiar śmiertelnych i rannych w Chmielnickim.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon kremenczucki w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. Pod ostrzałem znalazło się pięć rejonów; odnotowano zniszczenia zakładów, infrastruktury, stacji obsługi technicznej oraz pojazdów.

Ponadto armia rosyjska zaatakowała infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę uszkodzony został budynek mieszkalny. Atak miał miejsce w sobotę, 7 listopada, w ciągu dnia.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku ranna została jedna osoba, którą w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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