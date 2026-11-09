Россия нанесла удар по Хмельницкому и Полтавской области, зафиксированы разрушения

В ночь на 9 ноября российские войска в очередной раз нанесли удары беспилотниками по Хмельницкому и Полтавской области. В результате ударов возникли пожары, были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

По информации начальника Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича, российский беспилотник атаковал частный дом в Глобинской общине Кременчугского района.

«В Глобинской общине Кременчугского района вражеский БПЛА поразил территорию частного домовладения. Возник пожар в хозяйственной постройке», — говорится в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал. Пожар возник в хозяйственной постройке.

В результате российской атаки беспилотника на Хмельницкий повреждена жилая застройка. В частных домах возникли пожары.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

«В результате атаки российского беспилотника на областной центр повреждена жилая застройка. Возник пожар в частных жилых домах», – отметил он.

На местах работают спасатели и другие необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

По состоянию на момент сообщения информация о погибших и пострадавших в Хмельницком не поступала.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний ребёнок. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под вражеским огнем находились пять районов, зафиксированы повреждения предприятий, инфраструктуры, станций технического обслуживания и автомобилей.

Кроме того, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.

В результате российского удара по Одессе поврежден жилой дом. Атака произошла днем в субботу, 7 ноября.

Напомним, что в ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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