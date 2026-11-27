Od wieczora 26 listopada rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a dwie kolejne odniosły rany. Odnotowano również zniszczenia zakładów przemysłowych, budynku mieszkalnego oraz infrastruktury.

W rejonie nikopolskim pod ostrzałem znalazły się gminy Nikopol, Marganiecka, Mirowska i Pokrowska. Uszkodzeniom uległy zakład przemysłowy oraz budynek wielorodzinny.

Dwóch mężczyzn w wieku 45 i 55 lat w stanie krytycznym zostało hospitalizowanych.

W Krywym Rogu rosyjskie ataki uszkodziły infrastrukturę transportową oraz budynek magazynowy. Zginęła jedna osoba.

W rejonie Synielnikowskim Rosjanie zaatakowali gminy Rajowską, Wasylkowską i Mikołajowską. Uszkodzono przedsiębiorstwo rolnicze i infrastrukturę.

W rejonie Pawłogradskim atakom uległy obiekty infrastrukturalne gmin Kamiańska i Bogdanowska.

Informację tę przekazał na Telegramie w piątek rano szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha.

Wieczorem 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże. Atak dotknął obiekt infrastruktury, a w jednym z budynków produkcyjnych po ataku wybuchł pożar. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

W Zaporożu liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ostrzału rejonu Dnieprowskiego w czwartek, 26 listopada, wzrosła do czterech osób. Jednocześnie częściowo przywrócono ruch samochodowy po grobli elektrowni DniproHES — obecnie można nią przejechać z centrum miasta na prawy brzeg Dniepru. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i jednym rannym.

W czwartek, 26 listopada 2026 roku, wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna – poinformował pełniący obowiązki szefa Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin. Atak dotknął dzielnicę Dnieprowską miasta, gdzie odnotowano trafienia w infrastrukturę transportową.

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