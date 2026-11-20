11月20日凌晨，俄军动用喷气式无人机对克里维里赫发动了大规模袭击。袭击导致基础设施遭受严重破坏，其中包括一座加油站，且该市部分地区断电。此次袭击未造成人员伤亡。

由于多处设施断电，锅炉房、自来水公司的泵站以及医院均陷入断电状态。医疗机构已转为依靠发电机运行。

此外，该市北部的大部分用户以及几座城市轨道交通牵引变电站也处于断电状态。

受此次袭击影响，18、15、16和10路无轨电车线路暂时停运。无轨电车目前运行至环形广场（托尔斯托伊广场）。

为消除炮击造成的后果，已调动相关服务部门、市政维修队、电力和供热人员。当局保证正在尽一切努力稳定局势。

在尼科波尔方向，俄军还出动无人机袭击了尼科波尔和马尔加内茨克社区。

炮击导致部分经济设施受损。目前未记录人员伤亡。

在克里沃罗格，所有服务部门、市政交通、医院及社会福利机构均保持正常运转。

此外，今天（11月20日）14:00，位于特尔内夫斯基区的“皮夫恩格兹克”股份有限公司“五一”采石场计划进行一次生产性受控爆破。

此次爆破属计划内且受控操作，无需担忧。

克里沃罗格市市长亚历山大·维尔库尔通报了这一消息。

需要提醒的是，俄罗斯的火箭无人机袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次传出爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

11月19日（周四），俄军袭击了哈尔科夫州的伊久姆。袭击导致一栋多户住宅楼的入口被摧毁，废墟下可能有人被困。至少有12人受伤，其中包括4名儿童。

11月19日上午，俄罗斯无人机袭击了苏姆州肖斯季的民用基础设施。袭击导致两处非住宅建筑被摧毁，另有四栋多户住宅楼受损。

在过去24小时内（11月18日），俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

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