Państwowe Biuro Śledcze wszczęło postępowanie karne w sprawie wydarzeń, które miały miejsce 2 listopada w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim. Sprawę wszczęto na podstawie artykułu dotyczącego nadużycia władzy lub uprawnień służbowych przez funkcjonariusza wojskowego.

Z wstępnych informacji wynika, że do incydentu doszło w pobliżu prywatnego domu, który służył jako tymczasowe miejsce zakwaterowania żołnierzy Gwardii Narodowej, powracających po samowolnym opuszczeniu jednostki (SZC).

Po pojawieniu się w mediach społecznościowych informacji o prawdopodobnym bezprawnym przetrzymywaniu żołnierzy w pobliżu domu zgromadził się tłum. Następnie konflikt przerodził się w starcia, podczas których padły strzały. Uszkodzono również służbowe samochody policyjne.

Wszczęto postępowanie karne na podstawie części 5 art. 426-1 Kodeksu karnego Ukrainy – nadużycie władzy lub uprawnień służbowych przez funkcjonariusza wojskowego.

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Pracownicy Biura Śledczego (DBR) udali się na miejsce zdarzenia i prowadzili działania wspólnie z przedstawicielami prokuratury, Policji Narodowej oraz Biura Rzecznika Praw Żołnierzy. W biurze zaznaczono, że Gwardia Narodowa w pełni współpracowała w ramach śledztwa.

Informację tę podało Biuro Śledcze.

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