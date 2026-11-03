国家调查局已就11月2日发生在基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的事件立案侦查。该案依据“军事人员滥用职权或超越职权”条款立案。

据初步信息，该事件发生在一处私人住宅附近，该住宅曾被用作临时安置因擅自离开部队（SZCH）而被遣返的国民卫队军人的场所。

社交媒体上出现关于军人在该住宅附近可能被非法扣留的消息后，人群开始聚集。随后冲突升级为肢体冲突，期间传出了枪声。此外，警方的公务车辆也遭到损坏。

当局已依据《乌克兰刑法典》第426-1条第5款——军事官员滥用职权或超越职权——立案侦查。

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国家调查局工作人员赶赴现场，并与检察院、国家警察局及军事监察专员办公室的代表共同开展工作。该局指出，国民卫队全力配合了调查工作。

国家调查局通报了这一消息。

需要指出的是，布达诺夫此前曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的事件作出回应。

“亚速”旅就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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