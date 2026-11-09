Ukraińscy żołnierze zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Konstantina Zarubina, który wcześniej uprawiał hokej na trawie. Był mistrzem IX Zimowej Spartakiady Uczniów Rosji.

Kostantyn Zarubin uprawiał hokej na trawie, był wychowankiem zasłużonego trenera Rosji Władimira Jewgrafowa. Grał w drużynach dziecięcych i młodzieżowych „Torpedo” w Sosnowoborsku oraz „Jenisej” w Krasnojarsku.

Był mistrzem IX Zimowej Spartakiady Uczniów Rosji, wielokrotnym zwycięzcą i medalistą różnych ogólnorosyjskich i międzynarodowych zawodów.

Później Zarubin przyłączył się do zbrodniczej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

16 października 2026 roku 24-letni okupant Zarubin został zlikwidowany przez Siły Zbrojne Ukrainy. Pożegnanie zlikwidowanego okupanta odbędzie się 11 listopada w Sosnowoborsku.

Informują o tym rosyjskie propagandowe media.

W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały kolejnych 2290 okupantów oraz cztery środki obrony przeciwlotniczej.

W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.

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