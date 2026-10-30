В Велькой-Веси недалеко от Кракова в Польше обнаружили гнездо азиатского желтоногого шершня Vespa velutina. В ликвидированном в Малопольском воеводстве гнезде насчитывалось около тысячи рабочих особей, а также несколько десятков самок и самцов. Его передали для исследования в Природоведческий университет во Вроцлаве, сообщает RMF24.

В гнезде обнаружили яйца и личинок

Профессор Павел Мигдал, который исследует находку вместе с командой университета, сообщил, что эксперты уже провели биологическую оценку гнезда. В нем обнаружили яйца и личинок, что, по его словам, свидетельствовало о продолжении питания рабочих особей и развития гнезда.

Ученый отметил, что в польских климатических условиях это было довольно большое гнездо. Рабочие особи обеспечивали его кормовыми ресурсами. Гнездо располагалось на дереве, что характерно для этого вида.

Мигдал предположил, что в Польше могут обнаружить и другие такие гнезда. По его словам, их часто строят на верхушках деревьев, поэтому они могут оставаться незамеченными до осеннего опадения листьев.

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Молодые самки покинули гнездо перед зимой

По словам исследователя, молодые самки уже успели покинуть гнездо, чтобы перезимовать и основать новые гнезда в следующем сезоне. Они могут искать укрытие под землей, на чердаках домов или в местах хранения различных материалов, где защищены от низких температур и чрезмерной влажности.

Желтоногий шершень происходит из Азии и является инвазивным видом, который питается, в частности, медоносными пчелами и другими опылителями. В Европе его впервые зафиксировали во Франции в 2004 году. Позже он распространился в другие страны, в том числе Германию, Словакию и Чехию.

В октябре шершня заметили в Польше — сначала в Велькой-Веси, а затем на пасеке Горнометаллургической академии в Кракове. Ученый подчеркнул, что для оценки масштабов распространения вида важно установить, откуда он попал в Польшу. Если это произошло из популяций в Чехии или Словакии, между ними и обнаруженным гнездом могут быть другие гнезда.

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