加州亿万富翁在美国国会选举前向竞选活动投入了创纪录的6.12亿美元。RMF24援引Politico的分析报道称。

亿万富翁的政治登记情况

Politico在加州选民登记册中发现了166名亿万富翁。其中36%登记为民主党人，而该州全体选民中的这一比例为45%。登记为共和党人的亿万富翁占22%。在该州最富有的选民中，最大群体是未登记加入任何政党的人：占39%，而加州全体选民中的这一比例为23%。

在表示支持民主党的亿万富翁中，该媒体列举了Meta负责人马克·扎克伯格、OpenAI负责人萨姆·奥尔特曼以及Anthropic创始人达里奥·阿莫代伊。登记为共和党人的包括加州前州长阿诺德·施瓦辛格、Golden State Warriors和Golden State Valkyries球队老板乔·拉科布，以及曾向唐纳德·特朗普捐款的企业家帕尔默·拉基。

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竞选活动的巨额支出

亿万富翁汤姆·斯泰尔在州长初选中失败的竞选活动上花费了超过2亿美元。另有超过3亿美元被用于反对一项对该州最富裕居民一次性征税的提案，这场反对运动由Google联合创始人谢尔盖·布林领导。外科医生兼发明家加里·迈克尔森也在选举活动上花费了数千万美元。

登记册中的30多名亿万富翁居住在旧金山，另有15人居住在洛杉矶。Politico识别出的亿万富翁中，超过60%在最近三次总统选举的每一次中都投了票。周二，美国人将选出全部众议院议员、100名参议员中的35人，以及36个州的州长。

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