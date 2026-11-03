Kalifornijscy miliarderzy przeznaczyli rekordowe 612 mln dolarów na kampanie przed wyborami do Kongresu USA. RMF24 informuje o tym, powołując się na analizę Politico.

Rejestracje polityczne miliarderów

Politico zidentyfikowało 166 miliarderów w rejestrze wyborców Kalifornii. Demokraci stanowią 36% z nich, podczas gdy wśród wszystkich wyborców w stanie wskaźnik ten wynosi 45%. Republikanie stanowią 22% zarejestrowanych miliarderów. Największą grupę wśród najbogatszych wyborców stanu tworzą osoby niezarejestrowane w żadnej partii: 39% wobec 23% wśród wszystkich wyborców Kalifornii.

Wśród miliarderów, którzy deklarowali poparcie dla demokratów, publikacja wymienia szefa Meta Marka Zuckerberga, szefa OpenAI Sama Altmana oraz założyciela Anthropic Dario Amodeia. Wśród zarejestrowanych republikanów są były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger, właściciel klubów Golden State Warriors i Golden State Valkyries Joe Lacob, a także przedsiębiorca Palmer Luckey, który przekazywał pieniądze Donaldowi Trumpowi.

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Duże wydatki na kampanie

Miliarder Tom Steyer wydał ponad 200 mln dolarów na nieudaną kampanię w prawyborach gubernatorskich. Kolejne ponad 300 mln dolarów przeznaczono na kampanię przeciwko propozycji jednorazowego opodatkowania najbogatszych mieszkańców stanu, której przewodził współzałożyciel Google Sergey Brin. Chirurg i wynalazca Gary Michelson również wydał dziesiątki milionów dolarów na działalność wyborczą.

Ponad 30 miliarderów z rejestru mieszka w San Francisco, a kolejnych 15 w Los Angeles. Ponad 60% miliarderów zidentyfikowanych przez Politico głosowało w każdych z trzech ostatnich wyborów prezydenckich. We wtorek Amerykanie mają wybrać cały skład Izby Reprezentantów, 35 ze 100 senatorów oraz gubernatorów w 36 stanach.

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