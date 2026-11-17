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У Києві у вівторок, 17 листопада, відновили рух поїздів метро між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір», який призупиняли через пошкодження наземної інфраструктури внаслідок нічної атаки. Наразі зелена гілка працює на двох окремих ділянках, а інтервали руху становлять 8–10 хвилин.

Про це повідомили в КМДА.

На лівому березі поїзди курсують з інтервалом 10 хвилин, на правому — 8 хвилин.

Водночас рух на зеленій лінії організовано між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір».

У КМДА також нагадали, що під час повітряної тривоги всі підземні станції метро працюють як укриття.

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