We wtorek, 17 listopada, w Kijowie wznowiono ruch pociągów metra między stacjami „Osokorki” a „Czerwony Chutir”, który został wstrzymany z powodu uszkodzeń infrastruktury naziemnej w wyniku nocnego ataku. Obecnie zielona linia funkcjonuje na dwóch oddzielnych odcinkach, a częstotliwość kursowania wynosi 8–10 minut.

Informację tę podała Kijowska Administracja Miejska.

Na lewym brzegu pociągi kursują co 10 minut, a na prawym — co 8 minut.

Jednocześnie ruch na zielonej linii jest zorganizowany między stacjami „Syrets” – „Wydubicze” oraz „Osokorki” – „Czerwony Chutir”.

W KMDU przypomniano również, że podczas alarmu powietrznego wszystkie podziemne stacje metra pełnią funkcję schronów.

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