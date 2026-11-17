Amerykańska firma Robbins zaproponowała udział w budowie tunelu pod Dnieprem w Kijowie. Minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kałasznyk odbył spotkanie robocze z przedstawicielami firmy, podczas którego strony omówiły technologie budowy przeprawy oraz przygotowanie projektu.

Według posła Oleksandra Kachury realizacja takiego projektu może zająć zaledwie kilka miesięcy. Jednocześnie ostateczne terminy budowy będą zależały od wyników niezbędnych badań i prac przygotowawczych.

Minister podkreślił, że popiera pomysł budowy tunelu jako dodatkowego połączenia transportowego między prawym a lewym brzegiem stolicy.

„Dla Kijowa jest to decyzja strategiczna, której przygotowania należy rozpocząć już teraz. Niezawodność połączenia między brzegami ma wpływ na codzienne życie ludzi, funkcjonowanie przedsiębiorstw i logistykę” – napisał Mykoła Kałasznik.

Według ministra kwestię budowy tunelu poruszył poseł Ołeksandr Kaczura podczas „godziny pytań do rządu”. Kałasznik podziękował mu za inicjatywę oraz zaangażowanie amerykańskiej firmy w dyskusję nad projektem.

Zwrócił również uwagę na doświadczenie firmy Robbins w produkcji sprzętu do drążenia tuneli dla wielkich obiektów infrastrukturalnych.

„Firma wyraziła gotowość do dostarczenia sprzętu, przeszkolenia ukraińskich specjalistów oraz zapewnienia wsparcia technicznego” – poinformował minister.

Według Kalashnika przed rozpoczęciem realizacji projektu konieczne jest przejście kilku etapów przygotowawczych. W szczególności należy:

określić trasę i parametry techniczne przyszłego tunelu;

przeprowadzić badania geologiczne;

przygotować uzasadnienie techniczno-ekonomiczne.

Na podstawie tych danych planuje się określić całkowity koszt budowy oraz harmonogram prac – od etapu przygotowawczego aż po otwarcie tunelu dla ruchu.

Osobno podczas spotkania omówiono możliwości finansowania, a także zaangażowanie partnerów z Ukrainy, Europy i Stanów Zjednoczonych w projektowanie i budowę.

Kolejnym krokiem mają być szczegółowe propozycje firmy Robbins dotyczące niezbędnych badań, sprzętu i potencjalnych partnerów. Staną się one podstawą do dalszych obliczeń technicznych i finansowych.

O przebiegu spotkania Mykoła Kalasznik opowiedział na Facebooku.

UE, Japonia i USA przekazały już Ukrainie część konstrukcji do budowy alternatywnych przepraw w stolicy. Dwa rezerwowe mosty planuje się zbudować do końca lutego, a na ich wyposażenie i drogi dojazdowe przeznaczono 2,2 mld hrywien.

Czytaj nas na