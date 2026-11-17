Американская компания Robbins присоединилась к проекту строительства туннеля под Днепром, — Калашник
Американская компания Robbins предложила принять участие в строительстве туннеля под Днепром в Киеве. Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник провел рабочую встречу с представителями компании, в ходе которой стороны обсудили технологии строительства переправы и подготовку проекта.
По словам народного депутата Александра Качуры, реализация такого проекта может занять всего несколько месяцев. В то же время окончательные сроки строительства будут зависеть от результатов необходимых исследований и подготовительных работ.
Министр подчеркнул, что поддерживает идею создания туннеля как дополнительного транспортного сообщения между правым и левым берегами столицы.
«Для Киева это стратегическое решение, подготовку к которому нужно начинать уже сейчас. Надежность сообщения между берегами влияет на повседневную жизнь людей, работу предприятий и логистику», — написал Николай Калашник.
По словам министра, вопрос о строительстве туннеля поднял народный депутат Александр Качура во время «часа вопросов к правительству». Калашник поблагодарил его за инициативу и привлечение американской компании к обсуждению проекта.
Он также обратил внимание на опыт компании Robbins в производстве тоннелепроходческого оборудования для крупных инфраструктурных объектов.
«Компания выразила готовность предоставить оборудование, обучить украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение», — сообщил министр.
По словам Калашника, перед началом реализации проекта необходимо пройти несколько этапов подготовки. В частности, нужно:
- определить маршрут и технические параметры будущего туннеля;
- провести геологические исследования;
- подготовить технико-экономическое обоснование.
На основе этих данных планируется определить полную стоимость строительства и график работ — от подготовительного этапа до открытия движения.
Отдельно в ходе встречи обсудили возможности финансирования, а также привлечение украинских, европейских и американских партнеров к проектированию и строительству.
Следующим шагом должны стать подробные предложения компании Robbins относительно необходимых исследований, оборудования и потенциальных партнеров. Они станут основой для дальнейших технических и финансовых расчетов.
О ходе встречи Николай Калашник рассказал в Facebook.
ЕС, Япония и США уже передали Украине часть конструкций для строительства альтернативных переправ в столице. Два резервных мостовых перехода планируется построить до конца февраля, а на их обустройство и подъездные пути предусмотрено 2,2 млрд грн.