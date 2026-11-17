Американская компания Robbins предложила принять участие в строительстве туннеля под Днепром в Киеве. Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник провел рабочую встречу с представителями компании, в ходе которой стороны обсудили технологии строительства переправы и подготовку проекта.

По словам народного депутата Александра Качуры, реализация такого проекта может занять всего несколько месяцев. В то же время окончательные сроки строительства будут зависеть от результатов необходимых исследований и подготовительных работ.

Министр подчеркнул, что поддерживает идею создания туннеля как дополнительного транспортного сообщения между правым и левым берегами столицы.

«Для Киева это стратегическое решение, подготовку к которому нужно начинать уже сейчас. Надежность сообщения между берегами влияет на повседневную жизнь людей, работу предприятий и логистику», — написал Николай Калашник.

По словам министра, вопрос о строительстве туннеля поднял народный депутат Александр Качура во время «часа вопросов к правительству». Калашник поблагодарил его за инициативу и привлечение американской компании к обсуждению проекта.

Он также обратил внимание на опыт компании Robbins в производстве тоннелепроходческого оборудования для крупных инфраструктурных объектов.

«Компания выразила готовность предоставить оборудование, обучить украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение», — сообщил министр.

По словам Калашника, перед началом реализации проекта необходимо пройти несколько этапов подготовки. В частности, нужно:

определить маршрут и технические параметры будущего туннеля;

провести геологические исследования;

подготовить технико-экономическое обоснование.

На основе этих данных планируется определить полную стоимость строительства и график работ — от подготовительного этапа до открытия движения.

Отдельно в ходе встречи обсудили возможности финансирования, а также привлечение украинских, европейских и американских партнеров к проектированию и строительству.

Следующим шагом должны стать подробные предложения компании Robbins относительно необходимых исследований, оборудования и потенциальных партнеров. Они станут основой для дальнейших технических и финансовых расчетов.

О ходе встречи Николай Калашник рассказал в Facebook.

ЕС, Япония и США уже передали Украине часть конструкций для строительства альтернативных переправ в столице. Два резервных мостовых перехода планируется построить до конца февраля, а на их обустройство и подъездные пути предусмотрено 2,2 млрд грн.

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