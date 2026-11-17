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Американська компанія Robbins запропонувала долучитися до будівництва тунелю під Дніпром у Києві. Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник провів робочу зустріч із представниками компанії, під час якої сторони обговорили технології спорудження переправи та підготовку проєкту.

За словами народного депутата Олександра Качури, реалізація такого проєкту може зайняти лише кілька місяців. Водночас остаточні терміни будівництва залежатимуть від результатів необхідних досліджень і підготовчих робіт.

Міністр наголосив, що підтримує ідею створення тунелю як додаткового транспортного сполучення між правим і лівим берегами столиці.

«Для Києва це стратегічне рішення, підготовку якого потрібно починати вже зараз. Надійність сполучення між берегами впливає на щоденне життя людей, роботу підприємств і логістику», – написав Микола Калашник.

За словами міністра, питання будівництва тунелю порушив народний депутат Олександр Качура під час «години запитань до Уряду». Калашник подякував йому за ініціативу та залучення американської компанії до обговорення проєкту.

Він також звернув увагу на досвід Robbins у виробництві тунелепрохідницького обладнання для масштабних інфраструктурних об'єктів.

«Компанія висловила готовність надати обладнання, навчати українських фахівців і забезпечити технічний супровід», – повідомив міністр.

За словами Калашника, перед початком реалізації проєкту необхідно пройти кілька етапів підготовки. Зокрема, потрібно:

визначити маршрут і технічні параметри майбутнього тунелю;

провести геологічні дослідження;

підготувати техніко-економічне обґрунтування.

На основі цих даних планують визначити повну вартість будівництва та календар робіт – від підготовчого етапу до відкриття руху.

Окремо під час зустрічі обговорили можливості фінансування, а також залучення українських, європейських та американських партнерів до проєктування й будівництва.

Наступним кроком мають стати деталізовані пропозиції компанії Robbins щодо необхідних досліджень, обладнання та потенційних партнерів. Вони стануть основою для подальших технічних і фінансових розрахунків.

Про перебіг зустрічі Микола Калашник розповів у Facebook.

ЄС, Японія та США вже передали Україні частину конструкцій для спорудження альтернативних переправ у столиці. Два резервні мостові переходи планують побудувати до кінця лютого, а на їхнє облаштування та під’їзні шляхи передбачили 2,2 млрд грн.

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