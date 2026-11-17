美国罗宾斯公司提议参与基辅第聂伯河底隧道的建设。 恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克与该公司代表举行了工作会谈，双方就通道的建设技术及项目筹备工作进行了讨论。

据议员亚历山大·卡丘拉称，该项目的实施可能仅需数月时间。但最终的建设工期将取决于必要的研究和准备工作的结果。

部长强调，他支持修建隧道作为连接首都左右两岸的额外交通通道这一构想。

“这对基辅来说是一个战略性决策，必须立即着手筹备。两岸交通的可靠性影响着人们的日常生活、企业运营和物流，”尼古拉·卡拉什尼克写道。

据部长介绍，议员亚历山大·卡丘拉在“政府问答时间”期间提出了修建隧道的问题。卡拉什尼克感谢他提出的这一倡议，并感谢他邀请美国公司参与该项目讨论。

他还特别提到了罗宾斯公司在为大型基础设施项目生产隧道掘进设备方面的丰富经验。

“该公司表示愿意提供设备、培训乌克兰专业人员并提供技术支持，”部长表示。

据卡拉什尼克介绍，在项目启动前需完成若干准备阶段。具体而言，需要：

确定未来隧道的路线和技术参数；

开展地质勘探；

编制技术经济论证报告。

计划基于这些数据确定总建设成本及施工进度表——从准备阶段到通车。

此外，会议期间还讨论了融资方案，以及邀请乌克兰、欧洲和美国合作伙伴参与项目设计与建设的可能性。

下一步，罗宾斯公司将就必要的勘探工作、设备及潜在合作伙伴提出详细建议。这些建议将成为后续技术和财务计算的基础。

尼古拉·卡拉什尼克在Facebook上介绍了会议的进展情况。

欧盟、日本和美国已向乌克兰移交了部分构件，用于在首都建设替代性过河通道。计划于2月底前建成两座备用桥梁，并已拨出22亿格里夫纳用于其建设及连接道路的配套工程。

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