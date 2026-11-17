Aby zapewnić stabilne połączenia komunikacyjne między prawym a lewym brzegiem Kijowa, od wieczora 17 listopada uruchomionych zostanie 16 dodatkowych kursów pociągu okrężnego Kyiv City Express.

Dodatkowe pociągi będą kursować po połowie pętli na trasach Počajna – Darnyca – Wydubycze oraz w przeciwnym kierunku, zatrzymując się na wszystkich przystankach pośrednich. Już wieczorem 17 listopada na trasę wyruszy pierwszych 8 dodatkowych kursów z prawego brzegu na lewy: pociąg D10 odjedzie ze stacji „Pocajna” o godz. 16:59, a pociąg D09 ze stacji „Wydubicze” — o godz. 17:00.

Ponadto w okresie od 18 do 20 listopada, oprócz 96 podstawowych kursów na pełnej pętli, codziennie będzie kursować jeszcze 16 dodatkowych pociągów — po 8 w porannych i wieczornych godzinach szczytu. Przedsiębiorstwo zaznacza, że pomoże to pasażerom szybciej dotrzeć do stacji niebieskiej („Pocajna”) i zielonej („Wydubicze”) linii metra w godzinach szczytu.

Rozkład dodatkowych kursów na 17–20 listopada



➡️Pocajna – Darnyca – Wydubicze

Kursy wieczorne (17–20 listopada)

D10: Pocajna 16:59 — Darnyca 17:26 – 17:34 — Wydubycze 17:45

D12: Pocajna 17:59 — Darnytsia 18:24 – 18:32 — Wydubycze 18:44

D14: Pocajna 18:59 — Darnytsia 19:24 – 19:34 — Wydubycze 19:46

D16: Pocajna 19:59 — Darnyca 20:24 – 20:32 — Wydubicze 20:42



Kursy poranne (18–20 listopada)

D02: Pocajna 05:59 — Darnyca 06:24 – 06:32 — Wydubicze 06:44

D04: Pocajna 06:59 — Darnyca 07:24 – 07:32 — Wydubicze 07:44

D06: Pocajna 07:59 — Darnyca 08:24 – 08:32 — Wydubicze 08:44

D08: Pocajna 08:59 — Darnyca 09:24 – 09:32 — Wydubicze 09:44



➡️Wydubicze – Darnyca – Poczajna

Kursy wieczorne (17–20 listopada)

D09: Wydubicze 17:00 — Darnyca 17:11 – 17:19 — Poczajna 17:44

D11: Wydubicze 17:53 — Darnyca 18:04 – 18:17 — Počajna 18:44

D13: Wydubicze 18:55 — Darnyca 19:07 – 19:17 — Počajna 19:43

D15: Wydubicze 19:58 — Darnyca 20:10 – 20:18 — Poczajna 20:45



Kursy poranne (18–20 listopada)

D01: Wydubicze 05:52 — Darnyca 06:06 – 06:16 — Poczajna 06:44

D03: Wydubicze 06:52 — Darnyca 07:06 – 07:16 — Poczajna 07:44

D05: Wydubicze 07:52 — Darnyca 08:04 – 08:16 — Poczajna 08:44

D07: Wydubicze 08:52 — Darnyca 09:04 – 09:17 — Poczajna 09:44

Źródło: Kyiv City Express.

W Kijowie specjaliści przeprowadzają badania mostów Północnego i Południowego, które uległy uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku. Burmistrz miasta Witalij Kliczko pokazał stopień zniszczeń mostu Północnego w wyniku rosyjskiego ostrzału z 16 listopada.

W sieci opublikowano nagranie przedstawiające Most Północny w Kijowie po rosyjskich uderzeniach rakietami balistycznymi. Na materiałach wideo widać skutki ataku na obiekt infrastruktury transportowej stolicy oraz ludzi przechodzących pieszo przez most.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Hołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura krytyczna, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawach wody i ciepła.

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