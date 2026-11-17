Для обеспечения стабильного транспортного сообщения между правым и левым берегами Киева с вечера 17 ноября запускаются 16 дополнительных рейсов кольцевой электрички Kyiv City Express.

Дополнительные поезда будут курсировать по полукольцу по маршрутам Почайна — Дарница — Выдубичи и в обратном направлении со всеми промежуточными остановками. Уже вечером 17 ноября на линию выйдут первые 8 дополнительных рейсов с правого берега на левый: поезд Д10 отправляется со станции «Почайна» в 16:59, а Д09 со станции «Выдубичи» — в 17:00.

Кроме того, в период с 18 по 20 ноября, помимо 96 основных рейсов по полному кольцу, ежедневно будут курсировать еще 16 дополнительных поездов — по 8 в утренние и вечерние часы пик. В компании отмечают, что это поможет пассажирам быстрее добираться до станций синей («Почайна») и зелёной («Выдубичи») линий метрополитена в часы пик.

Расписание дополнительных рейсов на 17–20 ноября



➡️Почайна – Дарница – Выдубичи

Вечерние рейсы (17–20 ноября)

Д10: Почайна 16:59 — Дарница 17:26 – 17:34 — Выдубичи 17:45

Д12: Почайна 17:59 — Дарница 18:24 – 18:32 — Выдубичи 18:44

Д14: Почайна 18:59 — Дарница 19:24 – 19:34 — Выдубичи 19:46

Д16: Почайна 19:59 — Дарница 20:24 – 20:32 — Выдубичи 20:42



Утренние рейсы (18 – 20 ноября)

Д02: Почайна 05:59 — Дарница 06:24 – 06:32 — Выдубичи 06:44

Д04: Почайна 06:59 — Дарница 07:24 – 07:32 — Выдубичи 07:44

Д06: Почайна 07:59 — Дарница 08:24 – 08:32 — Выдубичи 08:44

Д08: Почайна 08:59 — Дарница 09:24 – 09:32 — Выдубичи 09:44



➡️Видубичи – Дарница – Почайна

Вечерние рейсы (17 – 20 ноября)

Д09: Видубичи 17:00 — Дарница 17:11 – 17:19 — Почайна 17:44

Д11: Видубичи 17:53 — Дарница 18:04 – 18:17 — Почайна 18:44

Д13: Выдубичи 18:55 — Дарница 19:07 – 19:17 — Почайна 19:43

Д15: Видубичи 19:58 — Дарница 20:10 – 20:18 — Почайна 20:45



Утренние рейсы (18 – 20 ноября)

Д01: Видубичи 05:52 — Дарница 06:06 – 06:16 — Почайна 06:44

Д03: Видубичи 06:52 — Дарница 07:06 – 07:16 — Почайна 07:44

Д05: Видубичи 07:52 — Дарница 08:04 – 08:16 — Почайна 08:44

Д07: Видубичи 08:52 — Дарница 09:04 – 09:17 — Почайна 09:44

Источник: Kyiv City Express.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

В сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

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