基辅将增开16趟城市电车班次
为确保基辅左右两岸之间的交通畅通，自11月17日晚起，将增开16班“基辅城市快线”（Kyiv City Express）环线电车。
这些增开列车将沿波恰伊纳—达尔尼察—维杜比奇半环线运行，并按原路返回，途中停靠所有站点。 11月17日晚，首批8趟从右岸开往左岸的增开列车将投入运营：D10次列车将于16:59从“波恰伊纳”站发车， 而D09号列车将于17:00从“维杜比奇”站发车。
此外，在11月18日至20日期间，除96趟环线常规班次外，每天还将增开16趟列车——早晚高峰时段各8趟。 该公司指出，这将有助于乘客在高峰时段更快地抵达地铁蓝线（“波恰伊纳”）和绿线（“维杜比奇”）的车站。
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月17日至20日增开班次时刻表 ➡️波恰伊纳 – 达尔尼察 – 维
杜比奇 晚间班次（11月17日至20日）
D10： 波恰伊纳 16:59 — 达尔尼察 17:26 – 17:34 — 维杜比奇 17:45
D12： 波恰伊纳 17:59 — 达尔尼察 18:24 – 18:32 — 维杜比奇 18:44
D14： 波恰伊纳 18:59 — 达尔尼察 19:24 – 19:34 — 维杜比奇 19:46
D16： 波恰伊纳 19:59 — 达尔尼察 20:24 – 20:32 — 维杜比奇 20:42
早班车（11月18日至20日）
D02: 波恰伊纳 05:59 — 达尔尼察 06:24 – 06:32 — 维杜比奇 06:44
D04： 波恰伊纳 06:59 — 达尔尼察 07:24 – 07:32 — 维杜比奇 07:44
D06： 波恰伊纳 07:59 — 达尔尼察 08:24 – 08:32 — 维杜比奇 08:44
D08： 波恰伊纳 08:59 — 达尔尼察 09:24 – 09:32 — 维杜比奇 09:44
➡️维杜比奇 – 达尔尼察 – 波恰
伊纳 晚间班次（11月17日至20日）
D09: 维杜比奇 17:00 — 达尔尼察 17:11 – 17:19 — 波恰伊纳 17:44
D11: 维杜比奇 17:53 — 达尔尼察 18:04 – 18:17 — 波恰伊纳 18:44
D13：维杜比奇 18:55 — 达尔尼察 19:07 – 19:17 — 波恰伊纳 19:43
D15： 维杜比奇 19:58 — 达尔尼察 20:10 – 20:18 — 波恰伊纳 20:45
早班车（11月18日至20日）
D01： 维杜比奇 05:52 — 达尔尼察 06:06 – 06:16 — 波恰伊纳 06:44
D03: 维杜比奇 06:52 — 达尔尼察 07:06 – 07:16 — 波恰伊纳 07:44
D05： 维杜比奇 07:52 — 达尔尼察 08:04 – 08:16 — 波恰伊纳 08:44
D07： 维杜比奇 08:52 — 达尔尼察 09:04 – 09:17 — 波恰伊纳 09:44
在基辅，专家们正在对因俄罗斯袭击而受损的北桥和南桥进行勘察。市长维塔利·克利奇科展示了北桥在11月16日俄罗斯炮击后受损的程度。
网络上发布了一段基辅北桥在遭受俄罗斯弹道导弹袭击后的视频。画面中可见首都这一交通基础设施遭受袭击后的景象，人们正步行穿过大桥。
在基辅，11月17日俄罗斯袭击造成的后果出现在四个区：戈洛西耶夫斯基区、德斯尼亚ンス基区、第聂伯罗夫斯基区和奥博隆斯基区。 此次袭击导致关键基础设施受损，多处发生火灾，部分地区还出现了供水和供热中断的情况。