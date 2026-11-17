Во вторник, 17 ноября, в Киеве возобновили движение поездов метро между станциями «Осокорки» и «Красный хутор», которое было приостановлено из-за повреждений наземной инфраструктуры в результате ночной атаки. В настоящее время зеленая ветка работает на двух отдельных участках, а интервалы движения составляют 8–10 минут.

Об этом сообщили в КГГА.

На левом берегу поезда курсируют с интервалом 10 минут, на правом — 8 минут.

В то же время движение на зеленой линии организовано между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Осокорки» — «Красный хутор».

В КГГА также напомнили, что во время воздушной тревоги все подземные станции метро работают как укрытия.

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