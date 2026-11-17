Из-за ограничений движения по Северному и Южному мостам во вторник, 17 ноября, киевляне столкнулись не только с пробками, но и с высокими ценами на такси. В сети появились скриншоты заказов такси по столице, где стоимость отдельных базовых вариантов достигала 1016 гривен.

Яркий пример — маршрут от улицы возле станции метро «Крещатик» до улицы Анны Ахматовой, 48А. В зависимости от класса автомобиля стоимость поездки составляла 796–872 гривны, а один из предложенных вариантов стоил до 1016 гривен.

Скачок цен связан с транспортными затруднениями после полной перекрытия Северного и Южного мостов из-за последствий российских ударов. Пассажиры вынуждены искать альтернативные маршруты, а повышенный спрос на такси и более сложная логистика сказываются на стоимости поездок.

Однако в октябре премьер Сергей Корецкий пообещал, что такси больше не будут повышать цены во время воздушных тревог.

Во время длительных воздушных тревог в Киеве спрос на услуги такси заметно растет. По данным онлайн-сервиса Bolt, в среднем количество заказов по городу может быть на 30–50% выше, чем обычно.

В то же время такси в Киеве пожаловались на нехватку водителей во время тревог.

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