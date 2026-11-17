Z powodu ograniczeń ruchu na Mostach Północnym i Południowym we wtorek, 17 listopada, mieszkańcy Kijowa borykali się nie tylko z korkami, ale także z wysokimi cenami taksówek. W sieci pojawiły się zrzuty ekranu z zamówień taksówek w stolicy, gdzie koszt niektórych podstawowych opcji sięgał 1016 hrywien.

Jaskrawym przykładem jest trasa z ulicy w pobliżu stacji metra „Kreszczatyk” do ulicy Anny Achmatowej 48A. W zależności od klasy samochodu koszt przejazdu wynosił od 796 do 872 hrywien, a jedna z proponowanych opcji kosztowała aż 1016 hrywien.

Skok cen wynika z utrudnień komunikacyjnych po całkowitym zamknięciu mostów Północnego i Południowego w wyniku rosyjskich ataków. Pasażerowie są zmuszeni szukać alternatywnych tras, a zwiększony popyt na taksówki oraz bardziej skomplikowana logistyka mają wpływ na koszty przejazdów.

Jednak w październiku premier Serhij Korecki obiecał, że taksówki nie będą już podnosić cen podczas alarmów powietrznych.

Podczas długotrwałych alarmów powietrznych w Kijowie popyt na usługi taksówkowe wyraźnie rośnie. Według danych serwisu internetowego Bolt średnia liczba zamówień w mieście może być o 30–50% wyższa niż zwykle.

Jednocześnie firmy taksówkarskie w Kijowie skarżyły się na brak kierowców podczas alarmów.

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