У п’ятницю, 21 листопада 2026 року, на станції метро «Хрещатик» тимчасово закриють один із вестибюлів. Обмеження діятимуть із 7:00 до 12:00 і пов’язані з державними заходами до Дня гідності та свободи.

Ідеться про вестибюль №3 станції «Хрещатик» — вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні. Він буде недоступний для пасажирів протягом п’яти годин. Водночас інші входи та виходи станції працюватимуть без змін. Зокрема, відкритими залишаться вестибюлі №1 і №2.

Також у звичайному режимі працюватиме пересадковий вузол між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик». Тож пасажири зможуть користуватися ним, як зазвичай.

У КМДА окремо наголосили, що в разі повітряної тривоги всі вестибюлі станції відкриють на вхід, зокрема й той, роботу якого тимчасово обмежать. «Просимо пасажирів враховувати ці зміни та завчасно планувати маршрути», — йдеться в повідомленні. Обмеження запроваджують через проведення державних заходів до Дня гідності та свободи. Це свято щороку відзначають в Україні 21 листопада.

День гідності та свободи встановили на честь двох важливих подій новітньої української історії — Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013–2014 років. Цей день нагадує про прагнення українців жити у вільній і демократичній державі, захищати свої права та людську гідність. Саме тому 21 листопада в Києві традиційно відбуваються пам’ятні та державні заходи. Про тимчасові зміни в роботі метро повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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