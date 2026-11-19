2026年11月19日星期四晚上，由于俄罗斯对基辅的炮击，米哈伊尔·德拉戈马诺夫乌克兰国立大学的主楼遭到损毁，其中40扇窗户被爆炸冲击波震碎。

该校指出，主楼是首都的文化遗产和历史遗迹，不仅对校内社区具有重要价值，对基辅整体的文化遗产也意义重大。

该高校强调，俄罗斯的袭击不仅破坏了基础设施，也摧毁了乌克兰的教育和科研环境，但同时强调，教室、实验室和图书馆的受损并不会阻挡人们对知识和发展的追求。 在此次针对首都的袭击中，圣弗拉基米尔大教堂和各外交使团的建筑也遭受了破坏。

来源：米哈伊尔·德拉戈马诺夫乌克兰国立大学。

2026年11月19日星期四，在俄罗斯对首都中心区发动袭击期间，一架俄罗斯无人机的残骸坠落在基辅巴西大使馆的领地内，所幸未造成人员伤亡和建筑结构损毁。

奥地利联邦欧洲与外交事务部长贝亚特·迈因勒-赖辛格证实，2026年11月19日星期四，俄罗斯对基辅发动空袭，导致奥地利大使馆大楼受损。

2026年11月19日星期四，在俄罗斯无人机袭击基辅期间，位于首都舍甫琴科区的弗拉基米尔大教堂遭到损毁。基辅市长维塔利·克利奇科通报了这一情况。

11月19日，俄军出动攻击型无人机袭击了基辅。首都的戈洛西夫斯基区、德斯尼亚区和波迪尔区均记录到了受损情况。

此前，基辅波迪尔区一栋办公楼曾遭无人机击中。

此外，俄罗斯还袭击了基辅州新彼得罗夫茨的一栋私人住宅。

在基辅州，有四人因俄罗斯的袭击而受伤。

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