Вечером в четверг, 19 ноября 2026 года, в результате российского обстрела Киева был поврежден центральный корпус Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова; в частности, взрывная волна выбила 40 окон.

В университете отметили, что здание центрального корпуса является объектом культурного наследия столицы и историческим памятником, имеющим ценность не только для сообщества учебного заведения, но и для культурного наследия Киева в целом.

В высшем учебном заведении подчеркнули, что российские удары разрушают не только инфраструктуру, но и образовательную и научную среду Украины, однако отметили, что повреждения аудиторий, лабораторий и библиотек не остановят стремление к знаниям и развитию. В ходе этой же атаки на столицу также были повреждены Владимирский собор и здания дипломатических миссий.

Источник: Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова.

Обломки российского беспилотника упали на территорию посольства Бразилии в Киеве во время атаки РФ на центральную часть столицы в четверг, 19 ноября 2026 года; обошлось без пострадавших и структурных разрушений.

Федеральный министр по делам Европы и иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер подтвердила, что в результате российской воздушной атаки на Киев в четверг, 19 ноября 2026 года, здание австрийского посольства получило повреждения.

В четверг, 19 ноября 2026 года, во время атаки российских беспилотников на Киев в Шевченковском районе столицы был поврежден Владимирский кафедральный собор. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

19 ноября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками. Повреждения зафиксированы в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах столицы.

Напомним, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.

В Киевской области в результате российской атаки пострадали четыре человека.

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