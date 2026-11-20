Сегодня, 20 ноября, в Киеве временно ограничили движение транспорта по Подольскому мостовому переходу в направлении с правого на левый берег, а также на одной из улиц в Подольском районе.

Ограничения ввели после утренней российской атаки на столицу.

По информации правоохранительных органов, движение временно перекрыто на следующих участках:

Подольский мостовой переход — в направлении с правого на левый берег Днепра;

улица Новоконстантиновская — от перекрестка с улицей Викентия Хвойки до перекрестка с улицей Корабельной.

Движение по другим столичным мостам осуществляется в соответствии с ранее введёнными ограничениями. Полицейские призывают водителей учитывать изменения при планировании маршрутов.

Напомним, утром 20 ноября российские войска совершили ракетный удар по Киеву, в результате которого были повреждены три мостовых сооружения: Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за последствий удара проезд по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу с правого на левый берег временно закрыт.

Также мэр сообщил о повреждениях Дарницкого моста, однако не уточнил степень разрушений и то, повлияли ли они на пропускную способность переправы.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Ранее в сети было опубликовано видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, а также людей, переходящих мост пешком.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

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