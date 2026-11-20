今天（11月20日），基辅方面暂时限制了车辆通过波迪尔斯基大桥从右岸驶往左岸的通行，以及波迪尔斯基区某条街道的通行。

该限制措施是在今晨俄罗斯对首都发动袭击后实施的。

据执法部门消息，以下路段交通暂时封闭：

波迪尔斯基大桥——从第聂伯河右岸通往左岸的方向；

新康斯坦丁诺夫斯卡街——从与维肯季·赫沃伊卡街的交叉口至与科拉贝尔纳街的交叉口。

首都其他桥梁的通行仍按照此前实施的限制措施进行。警方呼吁驾驶员在规划路线时注意这些变化。

需要提醒的是，11月20日上午，俄军对基辅发动了弹道导弹袭击，导致三座桥梁受损：波迪尔-沃斯克雷森斯基大桥、达尔尼茨基大桥和南部大桥。

此前，基辅市长维塔利·克利奇科表示，受此次袭击影响，波迪尔斯基-沃斯克雷森斯基大桥从右岸通往左岸的通道已暂时关闭。

市长还通报了达尔尼茨基桥受损的情况，但未具体说明受损程度，也未说明是否影响了该桥的通行能力。

基辅巡逻警察局通报了这一情况。

此前，网络上发布了一段基辅北桥在遭受俄罗斯弹道导弹袭击后的视频。画面中可见首都交通基础设施遭受袭击后的景象，以及行人徒步穿越大桥的情景。

在基辅，11月17日俄罗斯袭击造成的后果出现在四个区：戈洛西耶夫斯基区、德斯尼亚ンス基区、第聂伯罗夫斯基区和奥博隆斯基区。 此次袭击导致关键基础设施受损，引发多处火灾，部分地区还出现了供水和供热中断的情况。

基辅的专家正在对因俄罗斯袭击而受损的北桥和南桥进行勘查。市长维塔利·克利奇科展示了北桥在11月16日俄罗斯炮击中受损的程度。

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