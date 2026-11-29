0:00 / 0:00

Міністерство оборони Росії повідомило про нібито перехоплення та знищення 1 017 безпілотників над низкою російських областей і окупованим Кримом. Половина з них летіла на Москву.

За твердженням агресора, дрони перехоплювали та знищували над Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезької, Калузькою, Курською, Липецькою, Орловською, Ростовською, Рязанською, Самарською, Саратовською, Смоленською, Тверською, Тульською та Ульяновською областями.

У Росії також заявили, що з вечора суботи і до ранку неділі, 29 листопада, 542 безпілотники намагалися атакувати Москву і регіон.

Джерело: повідомлення Міноборони РФ у соцмережах.

У ніч на 29 листопада було атаковане підприємство «Тольяттикаучук» у російському Тольятті, яке входить до групи «Татнефть» і випускає хімічну сировину, зокрема синтетичні каучуки для виробництва твердого ракетного палива потрапило під атаку безпілотників.

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 2479 російських військовослужбовців та знищили 1547 БпЛА оперативно-тактичного рівня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 листопада 2026 року.

Читай нас у