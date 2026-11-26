У Києві зросла кількість постраждалих після удару балістикою
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Увечері 25 листопада російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Кількість людей, які постраждали внаслідок обстрілу, збільшилася.
«Унаслідок нічної ворожої атаки на столицю постраждало семеро людей», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Деснянському районі 25 листопада зафіксоване влучання у будівлі на території промзони.
Станом на 05:47 25 листопада повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей України. Столиця перебувала під сигналом небезпеки майже 60 хвилин.
Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.
У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.