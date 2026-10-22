在基辅，诈骗分子以出租并不存在的公寓为由骗取钱财

基辅警方破获了一起涉及出租虚构住房的诈骗案。主谋自称是公寓业主、警察上校或现役军人，其两名同伙则协助从受害者处骗取钱财。

据调查显示，在2023年至2024年期间，涉案人员在互联网上发布公寓出租广告。 为了证明自己的身份，这位“假房东”会向潜在租客发送证件和证书的复印件，其中包括真实证件的复印件——而这些证件的持有人对此并不知情。

诈骗团伙要求支付定金、首月和末月的房租，以及所谓的公证服务费。他们利用“代收人”（即所谓“洗钱账户”）的银行账户进行转账。

最终，共有六人上当受骗。在收到款项后，该冒名房东便不再与受害者联系。

该诈骗团伙的策划者是一名来自顿涅茨克州的男子，他已逃往俄罗斯。他及其两名同伙已被通报涉嫌诈骗。

消息来源：基辅市检察院。

犯罪分子冒充“乌克兰邮政”代表发送短信，要求支付30格里夫纳的包裹关税。若点击短信中的链接，个人身份信息和银行卡数据将面临被盗风险。

在利沃夫州，执法部门捣毁了一个诈骗呼叫中心，据调查显示，该中心的工作人员通过交友平台和即时通讯软件欺骗乌克兰及其他国家的公民。 为实施诈骗，他们使用了虚假的女性账号。此案是乌克兰首次因组织诈骗呼叫中心而宣布对嫌疑人提起指控。

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