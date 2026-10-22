W Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze pod pretekstem wynajmu nieistniejących mieszkań

W Kijowie ujawniono oszukańczy schemat związany z wynajmem nieistniejących mieszkań. Organizator podawał się za właściciela mieszkań, pułkownika policji lub żołnierza, a jego dwie wspólniczki pomagały mu w uzyskiwaniu pieniędzy od poszkodowanych.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w latach 2023–2024 podejrzani publikowali w Internecie ogłoszenia dotyczące wynajmu mieszkań. Aby potwierdzić swoją tożsamość, rzekomy właściciel wysyłał potencjalnym najemcom kopie dokumentów i legitymacji, w tym autentycznych, których właściciele nie wiedzieli o ich wykorzystaniu.

Oszuści żądali zaliczki, opłaty za pierwszy i ostatni miesiąc najmu, a także pieniędzy rzekomo za usługi notarialne. Do przelewów wykorzystywali konta bankowe osób figurantów – tzw. „dropów”.

W rezultacie oszukano sześć osób. Po otrzymaniu środków rzekomy właściciel przestał się odzywać.

Organizatorem oszustwa okazał się mieszkaniec obwodu donieckiego, który wyjechał do Rosji. Jemu oraz dwóm wspólniczkom postawiono zarzuty oszustwa.

Źródło: Prokuratura miejska w Kijowie.

Oszuści wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i informacji o kartach bankowych.

W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy, według wersji śledztwa, oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów. Do realizacji tego oszustwa wykorzystywali fałszywe konta kobiet. W tej sprawie po raz pierwszy w Ukrainie postawiono zarzuty dotyczące organizacji oszukańczego call center.

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