Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Киеве, среди пострадавших есть дети

В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жильцов пострадали, среди них двое детей.

Российские войска атаковали многоэтажный дом в Киеве вечером 7 октября. В результате попадания дрона в здании возник пожар и произошло частичное разрушение конструкций на уровне 10-го этажа.

Спасатели проводили поисково-спасательные работы и разбирали поврежденные конструкции.

Во время работ в одной из квартир спасатели обнаружили тела двух погибших.

По данным ГСЧС, в ходе ликвидации последствий российской атаки спасли 22 человека, в том числе 8 детей.

Еще четверо человек пострадали, в том числе двое детей. Психологи ГСЧС также оказали помощь 12 жителям поврежденного дома.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили: «Спасены 22 человека, среди них 8 детей. Также 4 человека пострадали, среди них 2 ребенка. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жильцам дома».

Таким образом, по состоянию на утро 8 октября в результате удара РФ по многоэтажному дому в Деснянском районе Киева погибли два человека, четверо получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Telegram.

В среду российские войска атаковали Борщаговский химико-фармацевтический завод (БХФЗ), который является одним из крупнейших украинских производителей на фармацевтическом рынке.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

Российские оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Российские захватчики утром 7 октября нанесли удар по критической инфраструктуре Александрии Кировоградской области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

7 октября в Подольском районе Киева зафиксировали последствия российской атаки. В результате удара загорелось офисно-складское здание, частично разрушены перекрытия.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

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