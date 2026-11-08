Фізики пов’язали псевдощілину в купратах з електронними парами — Ars Technica

Група фізиків під керівництвом Мілана Аллана з Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана та Інгмара Сварта з Утрехтського університету зафіксувала електричний шум, який вказує на зв’язок псевдощілини в купратних надпровідниках з утворенням електронних пар. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Science, повідомляє Ars Technica.

Шум як індикатор пар

Купрати — це мідьвмісні матеріали, здатні переходити у надпровідний стан за вищих температур, ніж більшість звичайних надпровідників. Однак механізм їхньої високотемпературної надпровідності досі не має загальноприйнятого пояснення. Однією з ключових загадок є псевдощілина — стан, за якого вимірювання показують меншу кількість електронів на певних енергетичних рівнях.

Науковці досліджували кристали купрату BSCCO, охолоджені до кількох градусів вище абсолютного нуля. За допомогою сканувального тунельного мікроскопа вони вимірювали так званий дробовий шум — слабкі коливання струму, спричинені надходженням окремих електричних зарядів. Коли два електрони рухаються разом як пара Купера, такий шум має посилюватися.

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Сигнал на рівні псевдощілини

Дослідники виявили, що додатковий шум починав зростати саме на енергетичному рівні локальної псевдощілини, а не лише на рівнях, пов’язаних із надпровідністю. Такий самий характер сигналу спостерігали у зразках із різним хімічним складом.

Для перевірки інтерпретації кристали поміщали в магнітне поле до шести тесла. Воно пригнічує утворення пар, але значною мірою зберігає загальну картину нестачі електронів. Зі збільшенням поля рівень шуму знижувався до значень, характерних для поодиноких електронів.

На думку авторів, результати свідчать, що в купратах електронні пари можуть формуватися до появи фазової когерентності — стану, коли пари починають рухатися узгоджено й матеріал стає надпровідником. Водночас експеримент не виключає, що інші структури, зокрема хвилі зарядової густини, також можуть бути пов’язані з псевдощілиною.

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