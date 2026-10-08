Наразі перспектив завершити війну в Україні через переговори немає, — Рубіо

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі немає перспектив врегулювання війни Росії проти України шляхом переговорів. За його словами, конфлікт опинився у «стратегічному глухому куті», вийти з якого можна або дипломатичним шляхом, або через подальшу ескалацію.

За словами держсекретаря США, дипломатичні зусилля Вашингтона наразі не дають результату через принципову позицію Росії та України щодо територіального питання.

Рубіо зазначив, що Росія вимагає повного контролю над Донбасом, тоді як Україна вважає цю вимогу неприйнятною.

«Наразі немає перспектив для врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але досі ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни висувають умову повного контролю над Донбасом, яку Україна відкидає як неприйнятну», – зазначив він.

Водночас Марко Рубіо запевнив, що США готові й надалі відігравати конструктивну роль у пошуку дипломатичного рішення.

Держсекретар США також висловив занепокоєння можливим розширенням війни та її виходом за межі України.

За його словами, нещодавно відбулися нові атаки на судна в Чорному морі із застосуванням безпілотників.

«Лише вчора відбулися нові атаки на судна в Чорному морі у вигляді скоординованої атаки з використанням безпілотних літальних апаратів. Ми стурбовані можливістю проведення диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під будь-якого контролю», – зазначив Рубіо.

Окремо Марко Рубіо заявив про ознаки того, що Росія планує скористатися наближенням зими для атак на українську енергетичну інфраструктуру.

За його словами, Москва може намагатися знищити українську електромережу та таким чином змусити Україну до капітуляції.

Водночас Рубіо звернув увагу на те, що Україна також посилила свої можливості завдавати далекобійних ударів углиб російської території.

Держсекретар США наголосив, що Вашингтон продовжує стежити за ризиками ескалації та готовий сприяти дипломатичному процесу.

«Ми поділяємо занепокоєння, яке охоплює весь світ, щодо можливості ескалації конфлікту, що може вплинути на інші країни і, можливо, перерости у ширший конфлікт. Ми, як і раніше, готові сприяти цьому процесу. І якщо з’явиться будь-яка можливість врегулювання шляхом переговорів – ми справді віримо, що це буде на користь як Росії, так і Україні», – додав Рубіо.

Про це Марко Рубіо заявив в інтерв'ю грецькому виданню Kathimerini.

Абсолютна більшість українців — 75% — допускають проведення переговорів із Росією зараз задля завершення війни. Водночас 62% опитаних заявили, що готові продовжувати терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Росія, на думку президента Володимира Зеленського, навмисно посилює ескалацію перед можливими переговорами зі США. Він вважає, що таким чином російський президент Володимир Путін хоче спровокувати відповідь України та отримати вигідніші позиції перед майбутньою розмовою з американською стороною.

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