В настоящее время нет перспектив завершения войны в Украине путем переговоров, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время нет перспектив урегулирования войны России против Украины путем переговоров. По его словам, конфликт оказался в «стратегическом тупике», выйти из которого можно либо дипломатическим путем, либо через дальнейшую эскалацию.

По словам госсекретаря США, дипломатические усилия Вашингтона пока не дают результата из-за принципиальной позиции России и Украины по территориальному вопросу.

Рубио отметил, что Россия требует полного контроля над Донбассом, тогда как Украина считает это требование неприемлемым.

«В настоящее время нет перспектив для урегулирования путем переговоров. Мы готовы сыграть любую роль, которую сможем, чтобы достичь этого. Мы уже пытались это сделать в прошлом, но до сих пор эта цель остается недостижимой, поскольку россияне выдвигают условие полного контроля над Донбассом, которое Украина отвергает как неприемлемое», — отметил он.

В то же время Марко Рубио заверил, что США готовы и в дальнейшем играть конструктивную роль в поиске дипломатического решения.

Госсекретарь США также выразил обеспокоенность возможным расширением войны и ее выходом за пределы Украины.

По его словам, недавно произошли новые атаки на суда в Черном море с применением беспилотников.

«Буквально вчера произошли новые атаки на суда в Черном море в виде скоординированной атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Мы обеспокоены возможностью проведения диверсионной операции в соседней стране, которая может выйти из-под любого контроля», — отметил Рубио.

Отдельно Марко Рубио заявил о признаках того, что Россия планирует воспользоваться приближением зимы для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

По его словам, Москва может попытаться уничтожить украинскую электросеть и таким образом заставить Украину капитулировать.

В то же время Рубио обратил внимание на то, что Украина также усилила свои возможности наносить дальнобойные удары вглубь российской территории.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон продолжает следить за рисками эскалации и готов содействовать дипломатическому процессу.

«Мы разделяем озабоченность, охватившую весь мир, по поводу возможности эскалации конфликта, которая может затронуть другие страны и, возможно, перерасти в более широкий конфликт. Мы, как и прежде, готовы содействовать этому процессу. И если появится какая-либо возможность урегулирования путем переговоров — мы искренне верим, что это пойдет на пользу как России, так и Украине», — добавил Рубио.

Об этом Марко Рубио заявил в интервью греческому изданию Kathimerini.

Абсолютное большинство украинцев — 75% — допускают проведение переговоров с Россией сейчас ради прекращения войны. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы продолжать терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

Россия, по мнению президента Владимира Зеленского, намеренно усиливает эскалацию перед возможными переговорами с США. Он считает, что таким образом российский президент Владимир Путин хочет спровоцировать ответ Украины и занять более выгодные позиции перед предстоящими переговорами с американской стороной.

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