杰克·多西旗下公司Block宣布推出Dessa，这是一款用于语音交流的人工智能模型。开发者称，该模型从零开始训练，仅使用人类语音。团队称其为全双工speech-to-speech模型，即直接处理语音的系统。

语音对话示例

据The Verge报道，Block公布了Dessa与人类对话的录音。在其中一些录音中，该模型进行了基本自然的对话，不过有一次它在开始时错误地称呼对话者为罗纳尔多。该公司还展示了Dessa玩一款语音猜谜游戏的过程。

项目网站还提供了其他示例：讨论克里斯托弗·诺兰的电影、谈论一次意外的巴黎之旅，以及Dessa与OpenAI语音模型GPT-Live-1之间的对话。在关于电影的谈话中，Dessa意外转而谈起布莱恩·辛格的超人电影。

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本地运行与早期访问

Dessa团队称，该模型是一个“真正的”speech-to-speech系统，其所有知识都来自人类语音。开发者表示，它可以在配备M4 Max芯片的MacBook Pro或性能更强的设备上本地运行。

团队解释称，创建Dessa是出于对模型能否在没有书面文本的情况下学会说话的兴趣，希望改善人类与AI之间的相互理解，以及出于安全方面的考虑。开发者认为，现代语音系统经常将语音转换为文本，且没有充分考虑情绪和谈话节奏。团队计划向一小批人工智能安全研究人员提供该模型的早期访问权限。

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