Block представила голосову ШІ-модель Dessa, навчену лише на розмовах — The Verge

Компанія Block Джека Дорсі оголосила про Dessa — модель штучного інтелекту для голосового спілкування, яку, за заявою розробників, навчали з нуля винятково на людському мовленні. Команда називає її повнодуплексною моделлю speech-to-speech, тобто системою, що працює безпосередньо з голосом.

Приклади голосових діалогів

Як повідомляє The Verge, Block оприлюднила записи розмов Dessa з людьми. У деяких із них модель веде переважно природний діалог, хоча в одному випадку на початку помилково звернулася до співрозмовника як до Роналду. Також компанія показала, як Dessa грає у голосову гру на вгадування.

На сайті проєкту є й інші приклади: обговорення фільмів Крістофера Нолана, розмова про несподівану поїздку до Парижа та діалог між Dessa й голосовою моделлю OpenAI GPT-Live-1. Під час розмови про кіно Dessa несподівано перейшла до фільмів про Супермена Браяна Сінгера.

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Локальний запуск і ранній доступ

Команда Dessa стверджує, що модель є «справжньою» системою speech-to-speech, а всі її знання походять із людського мовлення. За словами розробників, її можна локально запускати на MacBook Pro з чипом M4 Max або потужнішому пристрої.

У команді пояснили створення Dessa цікавістю до того, чи може модель навчитися говорити без письмового тексту, прагненням поліпшити взаєморозуміння між людьми й ШІ, а також міркуваннями безпеки. Розробники вважають, що сучасні голосові системи часто перетворюють мовлення на текст і недостатньо враховують емоції та темп розмови. Команда планує надати ранній доступ до моделі невеликій групі дослідників безпеки штучного інтелекту.

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