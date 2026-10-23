Компания Block Джека Дорси объявила о Dessa — модели искусственного интеллекта для голосового общения, которую, по заявлению разработчиков, с нуля обучали исключительно на человеческой речи. Команда называет её полнодуплексной моделью speech-to-speech, то есть системой, работающей непосредственно с голосом.

Примеры голосовых диалогов

Как сообщает The Verge, Block опубликовала записи разговоров Dessa с людьми. В некоторых из них модель ведёт в основном естественный диалог, хотя в одном случае в начале ошибочно обратилась к собеседнику как к Роналду. Компания также показала, как Dessa играет в голосовую игру на угадывание.

На сайте проекта есть и другие примеры: обсуждение фильмов Кристофера Нолана, разговор о неожиданной поездке в Париж и диалог между Dessa и голосовой моделью OpenAI GPT-Live-1. Во время разговора о кино Dessa неожиданно перешла к фильмам о Супермене Брайана Сингера.

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Локальный запуск и ранний доступ

Команда Dessa утверждает, что модель является «настоящей» системой speech-to-speech, а все её знания происходят из человеческой речи. По словам разработчиков, её можно локально запускать на MacBook Pro с чипом M4 Max или более мощном устройстве.

В команде объяснили создание Dessa интересом к тому, может ли модель научиться говорить без письменного текста, стремлением улучшить взаимопонимание между людьми и ИИ, а также соображениями безопасности. Разработчики считают, что современные голосовые системы часто преобразуют речь в текст и недостаточно учитывают эмоции и темп разговора. Команда планирует предоставить ранний доступ к модели небольшой группе исследователей безопасности искусственного интеллекта.

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