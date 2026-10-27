OpenAI公布三项宣称的科学成果——The Verge

OpenAI宣布了三项宣称的科学成果，涉及数学、计算机科学和物理学。该公司表示，将邀请外部专家小组审查计算机科学和物理学方面的工作，而有关数学问题的材料则决定立即公开，供研究人员研究，The Verge报道。

指数时间假设

OpenAI称，其计算机科学研究推翻了曾被广泛认为正确的指数时间假设（ETH）。该材料介绍了一种确定性算法，能够以次指数时间并使用多项式量级的内存，精确计算固定宽度CNF公式的满足赋值数量。该公司称，3-SAT问题的情形推翻了ETH。

由Russell Impagliazzo、Ramamohan Paturi和Ryan Williams领导的独立科学家小组将负责验证和解释该证明。Impagliazzo和Paturi曾是1999年提出ETH的小组成员。OpenAI在GitHub上发布了该工作的说明以及经Lean形式化的证明。

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数学与物理学

在数学方面，该公司表示，其模型为所有维度中的欧几里得波动方程局部平滑猜想创造了证明。OpenAI称，这也解决了所有维度中的Kakeya猜想和Stein限制猜想。该公司直接公布了模型的工作结果，以便研究人员能够自行分析并准备解释。

在物理学方面，OpenAI报告称，已对四维中某些具有规范场和费米子的相互作用量子场论的存在性给出数学上严格的证明，特别是针对量子色动力学以及标准模型的统一完成。有关这项工作的完整材料尚未公布。该工作将由David Gross领导的小组审查，预计成员包括Michael Douglas、Arthur Jaffe、Igor Klebanov和Nikita Nekrasov。

科学家的建议

由OpenAI成立的AGMAI数学咨询小组建议，人工智能公司不要选择个别人优先获得研究结果。该小组列举这种做法的风险包括获取机会不平等、借来的声誉以及有偏见的遴选。相反，该小组建议在科学存储库中发布结果，附上经Lean形式化的证明、有关任务选择的信息，以及为分析所得结果的专家提供资金。

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