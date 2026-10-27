OpenAI представила три заявленных научных результата — The Verge

Компания OpenAI объявила о трех заявленных научных результатах в математике, компьютерных науках и физике. Она сообщила, что к рассмотрению работ по компьютерным наукам и физике привлекут группы внешних специалистов, а материалы по математической задаче решили сразу обнародовать для изучения исследователями, сообщает The Verge.

Гипотеза об экспоненциальном времени

OpenAI утверждает, что ее работа по компьютерным наукам опровергает гипотезу об экспоненциальном времени (ETH), которую широко считали верной. В материале говорится о детерминированном алгоритме, способном точно подсчитывать количество удовлетворяющих присваиваний для CNF-формул фиксированной ширины за субэкспоненциальное время и с полиномиальным объемом памяти. Случай задачи 3-SAT, по заявлению компании, опровергает ETH.

Проверкой и объяснением доказательства должна заняться независимая группа ученых во главе с Расселом Импальяццо, Рамамоханом Патури и Райаном Уильямсом. Импальяццо и Патури входили в группу, предложившую ETH в 1999 году. OpenAI опубликовала описание работы и формализованное в Lean доказательство на GitHub.

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Математика и физика

В математике компания заявила, что ее модель создала доказательство гипотезы о локальном сглаживании для евклидова волнового уравнения во всех измерениях. По утверждению OpenAI, это также решает гипотезу Какеи и гипотезу ограничения Стейна во всех измерениях. Компания непосредственно выложила результаты работы модели, чтобы исследователи могли самостоятельно разобраться в них и подготовить объяснение.

Относительно физики OpenAI сообщила о математически строгом доказательстве существования некоторых взаимодействующих квантовых теорий поля с калибровочными полями и фермионами в четырех измерениях, в частности для квантовой хромодинамики и унифицированного завершения Стандартной модели. Полные материалы по этой работе пока не обнародованы. Их рассмотрит группа под руководством Дэвида Гросса, в которую должны войти Майкл Дуглас, Артур Джаффе, Игорь Клебанов и Никита Некрасов.

Рекомендации ученых

Консультативная математическая панель AGMAI, созданная OpenAI, рекомендовала ИИ-компаниям не выбирать отдельных людей для приоритетного доступа к результатам. Среди рисков такого подхода она назвала неравный доступ, заимствованную репутацию и предвзятый отбор. Вместо этого панель предложила публиковать результаты в научных репозиториях, добавлять формализованные в Lean доказательства, сведения об отборе задач и финансирование для специалистов, которые будут анализировать полученные результаты.

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