OpenAI przedstawiła trzy deklarowane wyniki naukowe — The Verge

Firma OpenAI ogłosiła trzy deklarowane wyniki naukowe w matematyce, informatyce i fizyce. Poinformowała, że do oceny prac z informatyki i fizyki zostaną zaangażowane grupy zewnętrznych specjalistów, natomiast materiały dotyczące problemu matematycznego postanowiono od razu opublikować do zbadania przez naukowców — podaje The Verge.

Hipoteza czasu wykładniczego

OpenAI twierdzi, że jej praca z zakresu informatyki obala hipotezę czasu wykładniczego (ETH), którą powszechnie uznawano za prawdziwą. Materiał dotyczy deterministycznego algorytmu zdolnego do dokładnego zliczania liczby spełniających wartościowań dla formuł CNF o stałej szerokości w czasie subwykładniczym i przy użyciu wielomianowej ilości pamięci. Przypadek problemu 3-SAT, według firmy, obala ETH.

Weryfikacją i wyjaśnieniem dowodu ma zająć się niezależna grupa naukowców kierowana przez Russella Impagliazzo, Ramamohana Paturiego i Ryana Williamsa. Impagliazzo i Paturi należeli do grupy, która zaproponowała ETH w 1999 roku. OpenAI opublikowała opis pracy oraz sformalizowany w Lean dowód na GitHubie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Matematyka i fizyka

W matematyce firma oświadczyła, że jej model stworzył dowód hipotezy lokalnego wygładzania dla euklidesowego równania falowego we wszystkich wymiarach. Według OpenAI rozwiązuje to również hipotezę Kakeyi i hipotezę ograniczenia Steina we wszystkich wymiarach. Firma udostępniła bezpośrednio wyniki pracy modelu, aby badacze mogli samodzielnie je przeanalizować i przygotować wyjaśnienie.

W odniesieniu do fizyki OpenAI poinformowała o matematycznie ścisłym dowodzie istnienia pewnych oddziałujących kwantowych teorii pola z polami cechowania i fermionami w czterech wymiarach, w szczególności dla chromodynamiki kwantowej oraz zunifikowanego uzupełnienia Modelu Standardowego. Pełne materiały dotyczące tej pracy nie zostały jeszcze opublikowane. Zbada je grupa kierowana przez Davida Grossa, w której mają się znaleźć Michael Douglas, Arthur Jaffe, Igor Klebanov i Nikita Nekrasov.

Rekomendacje naukowców

Matematyczny panel doradczy AGMAI, utworzony przez OpenAI, zalecił firmom AI, aby nie wybierały pojedynczych osób do priorytetowego dostępu do wyników. Wśród ryzyk takiego podejścia wymienił nierówny dostęp, zapożyczoną reputację i stronniczy dobór. Zamiast tego panel zaproponował publikowanie wyników w repozytoriach naukowych, dołączanie sformalizowanych w Lean dowodów, informacji o wyborze zadań oraz finansowania dla specjalistów, którzy będą analizować uzyskane wyniki.

Czytaj nas na