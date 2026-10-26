一项在旧金山语言建模会议上发表的研究显示，使用聊天机器人解决简单任务的参与者，在失去其访问权限后，更常跳过练习或给出错误答案。共有1222人参与了三项随机对照实验，Live Science报道。

研究人员考察了将脑力工作交给聊天机器人如何影响算术和阅读理解任务的完成情况。不同实验的参与者并不重合，每项测试持续13至15分钟。

分数实验

在第一项测试中，354人被分为两组。其中一组可以使用聊天机器人，并可就12道分数题获得现成答案或提示，另一组则不能。随后，AI访问权限在未事先通知的情况下被关闭，所有参与者又获得了三道类似练习。

在聊天机器人可用期间，其用户更常解出题目，也更少跳过题目。助手被关闭后，他们的结果变差：他们更常跳过任务或无法完成任务。参与者被告知，答错不会受到惩罚，且出错后会显示正确答案。

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三项测试中结果相似

第二项实验有667人参与，重复了基本设计，但包含一项预先测试。它使研究人员能够排除无法解决最简单任务的人。结果与第一项测试相似，尤其是在聊天机器人提供现成答案而非提示时。

在第三项测试中，201名参与者获得了文本理解问题。有AI访问权限的小组先回答五个问题，之后聊天机器人被关闭，所有人又各获得三项任务。结果同样表明，在AI帮助结束后，参与者的坚持程度较低。

该研究的作者、卡内基梅隆大学机器学习博士生格蕾丝·刘将此与把脑力工作交给技术有关。研究人员认为，在习惯即时答案后，人们可能会觉得需要更多时间的解题方式效率不高。

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