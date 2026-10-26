Після допомоги ШІ учасники частіше пропускали завдання без чатбота — Live Science

Дослідження, представлене на конференції з мовного моделювання в Сан-Франциско, показало: учасники, які використовували чатбот для розв’язання простих завдань, після втрати доступу до нього частіше пропускали вправи або давали неправильні відповіді. У трьох рандомізованих контрольованих експериментах взяли участь 1222 людини, повідомляє Live Science.

Дослідники перевіряли, як перенесення розумової роботи на чатбот впливає на виконання завдань з арифметики та розуміння прочитаного. Учасники різних експериментів не перетиналися, а кожен тест тривав від 13 до 15 хвилин.

Експерименти з дробами

У першому тесті 354 людей поділили на дві групи. Одна мала доступ до чатбота і могла отримувати від нього готові відповіді або підказки до 12 завдань на дроби, інша — ні. Потім доступ до ШІ без попередження вимкнули, і всім учасникам дали ще три аналогічні вправи.

Поки чатбот був доступний, його користувачі частіше розв’язували приклади та рідше пропускали їх. Після вимкнення помічника їхні результати погіршилися: вони частіше пропускали завдання або не справлялися з ними. Учасникам повідомили, що за неправильні відповіді не буде покарання, а після помилки показували правильну відповідь.

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Подібний результат у трьох тестах

Другий експеримент за участю 667 осіб повторював основну схему, але передбачав попередній тест. Він дав змогу виключити людей, які не могли розв’язати найпростіші завдання. Результати були подібними до першого тесту, особливо коли чатбот надавав готові відповіді, а не підказки.

У третьому тесті 201 учаснику запропонували запитання на розуміння тексту. Група з доступом до ШІ спочатку відповідала на п’ять запитань, після чого чатбот вимкнули й усім дали ще по три завдання. Результати також вказували на нижчу наполегливість після припинення допомоги ШІ.

Авторка дослідження, докторантка з машинного навчання Університету Карнегі—Меллона Грейс Лю, пов’язала це з перенесенням розумової роботи на технологію. На думку дослідників, після звикання до миттєвих відповідей людям може здаватися неефективним спосіб розв’язання, який потребує більше часу.

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