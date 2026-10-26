Apple представила iPad mini з OLED-дисплеєм і чипом A20 Pro — Engadget

Apple представила iPad mini 2026 року з 8,5-дюймовим OLED-дисплеєм і системою-на-чипі A20 Pro. Початкова ціна нового планшета становить 699 доларів.

Більший OLED-дисплей

Як повідомляє Engadget, діагональ екрана нового iPad mini зросла до 8,5 дюйма. Це трохи більше за 8,3-дюймовий дисплей, який пропонувала попередня версія iPad mini.

Новий екран виконано за OLED-технологією та замінює LCD-панель. За твердженням Apple, його пікова яскравість удвічі вища, ніж у LCD-екрана попередньої моделі. Покупці також зможуть обрати для дисплея нанотекстурне покриття.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Чип A20 Pro

Усередині планшета встановлено A20 Pro — найновішу систему Apple на чипі. Раніше цього року цей чип дебютував разом з iPhone 18 Pro.

Apple оголосила про оновлений iPad mini в понеділок уранці, не чекаючи заходу Pro and Tell. Інших технічних характеристик пристрою в опублікованому матеріалі Engadget не наведено.

Читай нас у