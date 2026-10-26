Apple представила iPad mini 2026 года с 8,5-дюймовым OLED-дисплеем и системой-на-чипе A20 Pro. Начальная цена нового планшета составляет 699 долларов.

Более крупный OLED-дисплей

Как сообщает Engadget, диагональ экрана нового iPad mini выросла до 8,5 дюйма. Это немного больше, чем 8,3-дюймовый дисплей, который предлагала предыдущая версия iPad mini.

Новый экран выполнен по технологии OLED и заменяет LCD-панель. По утверждению Apple, его пиковая яркость вдвое выше, чем у LCD-экрана предыдущей модели. Покупатели также смогут выбрать для дисплея нанотекстурное покрытие.

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Чип A20 Pro

Внутри планшета установлен A20 Pro — новейшая система Apple на чипе. Ранее в этом году этот чип дебютировал вместе с iPhone 18 Pro.

Apple объявила об обновлённом iPad mini в понедельник утром, не дожидаясь мероприятия Pro and Tell. Другие технические характеристики устройства в опубликованном материале Engadget не приведены.

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